Caltanissetta. Il Liceo Classico “Pietro Mignosi” vince premio alla cultura Memorial “Nuccia Grosso”

CALTANISSETTA. E’ andato al Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” il premio alla cultura Memorial Nuccia Grosso. La manifestazione finale s’è svolta presso il Teatro Margherita ed ha visto impegnati gli alunni del Liceo Classico Paritario ” Pietro Mignosi” nella simulazione di un processo a Lucrezia Borgia di cui hanno assunto la difesa in contrapposizione agli studenti dell’Istituto Luigi Russo che sostenevano l’accusa.

Le altre scuole partecipanti sono state il Liceo Scientifico A. Volta e il Liceo Classico e Coreutico Ruggero Settimo che hanno simulato il processo a Robespierre.

Il Liceo Mignosi, con grande soddisfazione del gestore, Padre Antonino Lovetere e della coordinatrice delle attività didattico educative, professoressa Luigia M. E. Perricone, ha ricevuto il primo premio per come è stato condotto il processo e per il lavoro di squadra. Gli alunni, guidati magistralmente dall’ avvocato Salvatore Falzone e dalle professoresse Fiorella Falci e Luisella Cravotta, hanno ricevuto anche il premio per la miglior difesa ( Caterina Scuzzarella), per la miglior testimone ( Clelia Guarneri) e per la migliore consulente ( Aurora Castiglione).

L’attività, programmata nell’ambito del PCTO, ha impegnato gli studenti delle classi terza e quarta liceo per buona parte dell’anno in approfondimenti teorici sia di Storia che di Diritto, simulazioni e lavori di gruppo, consentendo loro di migliorare le conoscenze, il metodo di studio e le competenze trasversali, oltre che di riflettere sulle loro attitudini e sulle scelte future.

Un ringraziamento va a Tony Maganuco per l’opportunità offerta agli studenti, ai componenti della Corte e della Giuria. Di seguito i nominativi dei ragazzi che hanno partecipato all’attività: Silvia Curatolo, Valentina Ginevra, Clelia Guarneri, Pierpaolo Petitto, Caterina Scuzzarella, Bruno Valenza, della terza liceo; Aurora Castiglione, Carla Lo Faso, Chiara Mastrosimone, Antonio Russo, Giuseppe Vallone, della quarta liceo.