Caltanissetta. Appello dell’Associazione Luigi Sturzo: “Va rafforzata la responsabilità civile verso un territorio sfiduciato”

CALTANISSETTA. L’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta APS, cogliendo ed interpretando le istanze che provengono dai contesti territoriali, ha elaborato un appello diretto a quanti hanno a cuore le sorti della città. “Lo spirito che ci muove – ha spiegato l’associazione – è quello di sollecitare tutti ad acquisire o rafforzare la responsabilità civile che abbiamo nei confronti di un territorio prostrato e spesso sfiduciato, incapace di guardare con animo speranzoso un futuro, che appare nebuloso o tenebroso.

Di fronte alle tante sacche di povertà, alle numerose fragilità sociali, al precariato giovanile e femminile, alle numerose famiglie costrette a stenti e sacrifici di ogni sorta, alle condizioni di disagio non possiamo rimanere insensibili ed inerti né tanto meno disperderci in tentativi solitari.

La città abbisogna di un abbraccio di speranza per risvegliare un sussulto civico sopito e ricominciare, non arrendersi, riacquistare la speranza di sperare. Per questo invitiamo a convergere verso un’operatività programmatica e politica per elaborare progetti comuni di alto respiro, finalizzati a ritessere e rivitalizzare il contesto attuale. Percorrendo strade e metodologie diverse, che possono sembrare difficili, ma che a nostro avviso sono le sole che possano gettare le basi per un futuro migliore. Invitiamo come Associazione Luigi Sturzo Caltanissetta APS quanti condividono questi ideali a sottoscrivere l’Appello per farlo diventare patrimonio comune”.