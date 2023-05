Andava in giro con una katana dentro finta mazza da baseball: 33enne denunciato dalla Polizia

Andava in giro con una mazza da baseball all’interno della quale, tuttavia, nascondeva una spada katana. Per questa ragione la Polizia di Stato ha denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere uno straniero di 33 anni. Ai poliziotti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, nel corso della quotidiana attività di prevenzione, non è sfuggito il veicolo con a bordo 4 uomini non della zona.

Insospettiti hanno deciso di procedere al controllo. Alla guida lo straniero, un cittadino rumeno residente in provincia di Frosinone, che girava senza una meta precisa, insieme ad altri tre connazionali, due dei quali domiciliati in un comune limitrofo a Siena, alla guida della propria autovettura Audi A4 con targa rumena.

Nel corso dell’identificazione, il conducente M.M. ha mostrato evidenti segni di nervosismo, cosa che ha alimentato i sospetti degli agenti che a quel punto hanno deciso di procedere alla perquisizione personale di tutti e quattro i cittadini, connazionali, estesa anche all’autovettura. Ad esito della perquisizione è stata trovata nel bagagliaio del veicolo una mazza da baseball in alluminio lunga 80 cm, all’interno della quale, dopo aver svitato l’impugnatura, è stata rinvenuta una “katana” lunga 57 cm., di cui 45 di lama, che poi è stato verificato essere di proprietà del 33enne.

L’auto è stata sequestrata dato che lo straniero, residente in Italia da più di tre anni, conduceva un veicolo a lui intestato con ancora la targa rumena. Anche la mazza, ritenuta strumento da offesa, è stata sequestrata e il ventisettenne è stato denunciato.