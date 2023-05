Aics – Comune di Acquaviva Platani: Protocollo d’intesa per crescere insieme.

ACQUAVIVA PLATANI – Ancora un appuntamento in terra nissena e ancora nel Vallone nisseno, con la sigla di un protocollo d’intesa con il Comune di Acquaviva Platani grazie alla volontà del Sindaco Salvatore Caruso che ha sin da subito ha apprezzato la proposta progettuale presentata in un clima di serena fattività e che ha avuto unione d’intenti con l’intera amministrazione. Soddisfazione espressa dal Presidente Provinciale Giuseppe Petix con l’AICS che sarà accanto anche al comune di Acquaviva per collaborare nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; progettazione, a titolo prevalentemente gratuito, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti. Il protocollo d’intesa è stata la conclusione del lavoro svolto dal segretario AICS e responsabile del Dipartimento Sport e Politiche sociali Rino Pitanza, ma l’inizio di un proficuo rapporto di collaborazione che vedrà Acquaviva Platani e AICS a braccetto per tante iniziative sempre a vantaggio del territorio.