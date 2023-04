Sold out per la commedia “Natale a Ferragosto” in scena al teatro Margherita di Caltanissetta

Sold out per l’attesa commedia “Natale a Ferragosto” in programma, sabato 1 aprile, alle ore 20.30 al teatro Margherita di Caltanissetta.

Il Gruppo Teatrale Thèatron porta in scena la commedia in due tempi di Antonello Capodici. Sul palco: Giorgio Villa, Totò Cannistraci, Sergio Diblasi, Giovanna Di Mauro, Michele Guagenti, Antonella Mangiapane.

La trama, accattivante e divertente, racconta una fatidica mattina del 14 agosto nella quale Salvo Priolo si appresta alla partenza per la tanto sospirata vacanza, una crociera “all inclusive”, con la famiglia, finalmente, tutta riunita. Lui, la moglie Grazia ed i due figli che vivono lontani. Ma, quando tutto sembra pronto, ecco arrivare Carmelo e Lidia, i due fratelli di Salvo, con i quali, egli non ha più rapporti da decenni. Precisamente dal giorno in cui il ristorante di famiglia, “I tre fratelli”, non andò rovinosamente e misteriosamente a fuoco. Naturalmente, e come spesso accade nella vita vera, anche i drammi più cupi hanno sempre un risvolto farsesco, una “nuance” di ridicolo, che induce ad un sorriso e persino ad una risata. E, nel caso di questa commedia, a più d’una.

Direttore di scena: Michele Cassetti. Direttore di Produzione: Ernesto Cerrito per “Thèatron Produzioni”