Santa Caterina. La comunità piange la scomparsa del prof. Giuseppe Gangi

SANTA CATERINA. Triste notizia in questa penultima domenica di aprile 2023 per la comunità caterinese. E’ morto il prof. Giuseppe Gangi a Chiaravalle Centrale in Provincia di Catanzaro. Stimato e colto professore di Filosofia, che è stato anche Preside nelle scuole lombarde (provincia di Como) veniva periodicamente a trascorrere le sue vacanze a Santa Caterina, il suo Paese che amava e lo attirava ed in cui non si è mai stancato di essere amato e stimato “animatore culturale”, punto di riferimento di giovani e adulti.

Una notizia che il sindaco Giuseppe Ippolito ha commentato con comprensibile cordoglio: “Credevo e speravo di vederlo ritornare dopo un periodo di assenza per motivi di salute, periodo che sicuramente non pensavo potesse e dovesse essere fatale. Sappiamo purtroppo caro Professore Gangi, che quando tornerai nella tua “amata Santa Caterina”, Mercoledì giorno 26 Aprile, sarà per dare l’ occasione a me e a tutti i cittadini Caterinesi di tributare il nostro ultimo saluto prima che tu possa riposare definitivamente e in pace accanto alla tua cara Maria Teresa”.

Il sindaco, a nome di tutta la comunità, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del prof. Gangi.