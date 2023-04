SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione del presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni in merito allo stato in cui versano le aiuole poste all’ingresso di San Cataldo

“Ancora una volta, su richiesta dei cittadini, siamo costretti a denunciare lo stato di degrado in cui versano diverse aiuole all’ingresso di San Cataldo, lungo la via Babbaurra. E dunque, in una zona altamente antropizzata, troviamo alberi e arbusti non curati, non potati che occupano strade e marciapiedi, rifiuti di ogni genere, dentro e fuori le aiuole.

Tutto questo all’ingresso della città di San Cataldo e in prossimità delle belle manifestazioni pasquali sancataldesi che attraggono visitatori provenienti da altri territori. Insomma, un brutto biglietto da visita per chi giunge da fuori a San Cataldo, degrado e disagi per gli abitanti. Pertanto, sollecitiamo l’Amministrazione Comunale, le Autorità sanitarie competenti a provvedere, al più presto, con adeguati interventi”.

Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia