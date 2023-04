Riesi. Chiusura in bellezza per la mostra “I Colori e le Immagini della Passione” organizzata da BcSicilia

RIESI. Chiusura in bellezza per la mostra “I colori e le immagini della Passione” realizzata con le opere del talentuoso Filippo Bordonaro e le foto della collezione di Giovanni Veneziano, socio economo di BCsicilia sede di Riesi. Chiusura anche in “dolcezza” grazie alla buonissima pastiera napoletana preparata dalla socia Maria Vertuccio.

Il tutto nel contesto di un evento che ha fatto registrare una notevole affluenza di pubblico e la cui riuscita è stata anche assicurata dai Fratelli Schifano della omonima Gioielleria e dall’azienda vitivinicola “Terre Sikane” grazie alla loro preziosa collaborazione.