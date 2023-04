Policlinico a Caltanissetta: il Consorzio Universitario organizza un incontro aperto alle istituzioni regionali

Il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Walter Calogero Tesauro scrive al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri, all’Assessora alla Salute della Regione Siciliana Giovanna Volo, all’Assessore alla Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana Girolamo Turano e alla Presidentessa del Polo Territoriale di Caltanissetta Italia Di Liegro per invitarli a un incontro pubblico relativo all’istituzione del Quarto Policlinico Universitario nella Città di Caltanissetta.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta (nella foto), infatti, si pone come portavoce del vasto ed unanime movimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica che nel territorio provinciale ha raccolto l’adesione di tutti i Sindaci e dei Parlamentari Regionali della Provincia, oltre che delle Associazioni degli Studenti e dei Cittadini impegnati sul tema del diritto alla salute.

L’argomento dell’incontro rappresenta una questione che viene definita “attuale e cogente e necessita di un incontro pubblico a Caltanissetta per esplicitare e discutere degli orientamenti e proposizioni in atto, nonché per individuare le procedure istituzionali, amministrative ed operative per la realizzazione del Quarto Policlinico Universitario nella Città di Caltanissetta”.

Il Consorzio Universitario, però, desidera dialogare in modo concreto, approfondito e funzionale all’obiettivo e, pertanto, ha invitato all’incontro le istituzioni regionali interessate oltre che i Parlamentari Regionali e Nazionali del territorio, tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Caltanissetta e le Associazioni e i cittadini interessati”.

La data dell’incontro verrà definita compatibilmente alla disponibilità a partecipare che sarà manifestata dalle istituzioni coinvolte.