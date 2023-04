Pallavolo femminile B2. La Traina vince ancora: battuta la Volley Valley Catania e conquistata 8^ vittoria consecutiva in campionato

Prosegue la striscia positiva dalla TRAINA SRL. L’ennesimo 3 a 0 casalingo permette alla formazione cara al presidente Oriana Mannella di incamerare punti utili per consolidare il terzo posto che in chiave play off ha una valenza particolare nei cinque gironi più meridionali della serie B2 femminile.

La vittoria contro il Volley Valley è arrivata al termine di una gara giocata sul velluto di una superiorità tecnica delle nissene che, tranne nella parte finale del III set, non hanno mai dato la sensazione di giocare al massimo delle proprie potenzialità.

Il primo parziale è scivolato agevolmente con un vantaggio delle padrone di casa che è andato progressivamente aumentando e, dopo il 20/15, è diventato considerevole fino al 25/16 finale. Il secondo set, ha registrato un iniziale 11/6 che sembrava far presagire lo stesso copione del primo, invece la formazione di Francesca Scollo ha dovuto fare i conti con il ritorno delle ragazze di Piero Maccarone che hanno trovato la parità sul 15/15. Ma un immediato break di 6/0 ha subito ristabilito i valori in campo ed è arrivato il 25/18 che ha sancito il 2 a 0 per le padrone di casa.

Nella terza frazione di gioco Noemi Spena e compagne hanno deciso di offrire il “brivido” al sempre più appassionato pubblico del PalaCannizzaro e ancora sul 15/15, arrivato dopo uno spezzone di gara giocato punto a punto, hanno dovuto fare i conti con un poderoso rientro in partita di Sofia Carpinato e compagne che hanno tentato di mettere alle corde la formazione capitanata da Noemi Spena.

Invece sul 17/20 Lorena Tilaro e compagne sono risalite in cattedra e, sulla sequenza in battuta di una Sara Miceli concentratissima, grazie a un muro insuperabile, difesa attenta e seconde palle ben gestite è arrivato un decisivo break di 8/0 che ha ratificato la vittoria in tre set.

Per la seconda volta in una settimana MVP Nicoletta De Luca che in questa parte della stagione rappresenta l’affidabilità: solida a muro (5 punti diretti sabato), efficiente in attacco (1 punto ogni due palle ricevute), insidiosa in zona battuta con tante difficoltà create alla ricezione avversaria.

Top-scorer della gara Alessia Angilletta con 16 punti totalizzati sfruttando al massimo la parte debole del muro avversario e denotando solo qualche incertezza difensiva che comunque non fa parte del suo repertorio. In doppia cifra una sempre concreta Martina Escher (decisiva in un paio di recuperi difensivi nel finale del III set) e una nota particolare per Lorena Tilaro che sta arrivando al top del rendimento nella fase clou della stagione. Per il resto tante rotazioni nell’arco della gara al fine di tenere quasi tutto l’organico pienamente coinvolto nel clima agonistico in attesa degli scontri diretti di fine stagione.

Il 3 a 0 contro il Volley Valley mette in archivio l’ottava vittoria consecutiva da tre punti, con il PalaCannizzaro che continua a essere inviolato da 19 gare (l’ultima sconfitta casalinga risale allo scorso campionato il 13 novembre 2021 ad opera del Caffè Trinca). Ora la serie B2 si ferma per le festività pasquali per poi riprendere senza più interruzioni per il rush finale che decreterà la sorte della TRAINA SRL.

Questo il dettaglio della gara di sabato 1 aprile disputata al PalaCannizzaro di Caltanissetta:TRAINA SRL CL – Volley Valley Finiviaetna CT 3 – 0 (25/16; 25/18 25/20)

Traina Albaverde: Angilletta 16, Ferraloro, D’Antoni 4, Apruti, Spena (K) 1, De Luca 8, Escher 11, Miceli 2, La Mattina 7, Tilaro (L1). NE Zaffuto, Ferrarini, Porrovecchio (L2), All. Scollo – Montagnino

Volley Valley: Rotella, Richiusa, Bonfiglio, Cannavò, Isgrò, Carpinato S. (K), Azzolina, Coco, Fichera, Colombrita (L1) Giorgianni (L2). NE Carpinato C., Scuderi, Bonanno All. Maccarone – Giuffrida

Arbitri: Rosa Elisa Privitera di Melilli (SR) e Danny Buccheri di Floridia (SR).