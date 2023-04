Pallavolo femminile B2. Impegno delicato per la Traina contro l’Ericina al “Pala Cannizzaro”

Dopo ventitre gare di campionato disputate, terza in classifica con 58 punti conquistati, per la TRAINA SRL arriva oggi pomeriggio alle 18 il primo dei tre incontri che chiuderanno la stagione regolare determinando le sue sorti in questo avvincente (almeno in vetta) girone M della serie B2.

Con il calendario peggiore tra le quattro formazioni che occupano i primi posti della graduatoria, Noemi Spena e compagne ospitano sabato il Procori Ericina formazione trapanese che la segue in classifica con un distacco di 5 punti. Proprio ad Erice nella gara prenatalizia di andata la squadra nissena incappò in una pesante sconfitta che ebbe immediate ripercussioni sulla classifica del girone con la TRAINA che di colpo scivolò dal primo al terzo posto.

Il 3 a 0 con cui le trapanesi si imposero fu sconcertante per le modalità con cui si concretizzò: la formazione del duo Scollo/Gotte, infatti, non entrò quasi mai in partita tranne che nella prima metà del secondo set con un fuoco di paglia immediatamente spento dalla foga e determinazione delle padrone di casa.

Con questa macchia da cancellare quindi le ragazze care al presidente Oriana Mannella si accingono a disputare questa gara fondamentale per rimanere agganciate al treno delle prime due della classe. La Procori Ericina è una formazione talentuosa con alcune giocatrici di esperte della categoria e un paio di profili giovani di sicuro avvenire.

Ha pagato un inizio di campionato disastroso (era 10^ alla IV giornata, 8^ alla VII, 6^ alla VIII) e si è posizionata al quarto posto dalla nona di andata mantenendolo fino ad oggi. Nel girone di ritorno le ragazze allenate da Luigi Allegra hanno conquistato 27 punti, uno in meno delle tre formazioni che la precedono, e in totale in trasferta hanno totalizzato otto vittorie e tre sconfitte.

E’ inutile dire che per la TRAINA SRL si tratta di una delle formazioni più temibili del girone con l’aggravante che Maria Laura Patti e compagne sono ancora motivate da obiettivi di classifica raggiungibili come il terzo posto occupato dalle nissene.

In un momento decisivo della stagione, impegnata nel primo di tre scontri diretti per il raggiungimento della serie B1, la TRAINA SRL confida nel pubblico del PalaCannizzaro che potrà vivere una delle gare più importanti di sempre nella storia della pallavolo nissena.

Il fattore campo potrà essere un punto a favore della formazione nissena ma servirà il massimo del calore per continuare a vivere step by step un finale di stagione sicuramente infuocato. La gara in programma sabato 22 aprile con inizio alle ore 18:00 sarà arbitrata da Alessandro Grasso e Vincenzo Favara.