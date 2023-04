Il prossimo 19 aprile viene presentato nell’auditorium del Seminario Vescovile il libro “Caltanissetta racconto di una Città”

CALTANISSETTA. Un evento culturale di spessore, quello in programma il 19 aprile alle ore 18 nell’Auditorium del Seminario vescovile in viale Regina Margherita (ingresso piazzetta Giovanni Paolo II). In questa occasione, infatti, sarà presentato il libro “CALTANISSETTA RACCONTO DI UNA CITTA'”, opera collettiva di un gruppo di studiosi nisseni, che viene offerta all’attenzione dei nisseni e non solo, come contributo alla fondazione di una identità positiva che valorizzi la bellezza del capoluogo nisseno. Si legge nel risvolto di copertina:

“Caltanissetta: icona delle piccole città meridionali di provincia, lontana dalle coste, oggi periferia politica ed esistenziale, rivela a chi sa osservarla e ascoltare la sua storia una bellezza originale, ricamata sulla tela di dieci secoli di lavoro e di cultura. Capitale del feudo e poi delle zolfare, costruita dagli arabi come una sentinella fortificata sulla valle del Salso, al centro di un paesaggio maestoso nella sua essenzialità, è lo scrigno della Sicilia più autentica, radicata nelle sue tradizioni, nei suoi sapori, nelle pietre del suo centro storico quasi intatto. Oggi può riscoprire la sua bellezza, un po’ nascosta, un po’ dimenticata, e comunicarla a chi ricerca nuove chiavi di lettura per comprendere il continente-Sicilia in cui, come scrisse Goethe, “è la chiave di tutto”.

“Questo libro – viene spiegato – vuole essere un seme per una identità ritrovata, una guida semplice alla nostra storia e una riappropriazione collettiva della bellezza che vive accanto a noi, che ci accoglie, che ci identifica, che ci accompagna da sempre, anche quando non abbiamo voluto vederla”.

Presentano la sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali, Daniela Vullo, lo scrittore Gaetano Savatteri e la presidente di Corte d’appello Maria Grazia Vagliasindi. Saranno presenti all’evento gli autori del libro che sono Walter Gruttadauria, Fiorella Falci, Amedeo Falci, Mario Cassetti, Salvatore Farina, Marco Petrotto, Calogero Miccichè e il fotografo Lillo Miccichè.