Gela, tentata rapina con fucile all’ufficio postale

Tentativo di rapina a Gela, in provincia di Caltanissetta, questa mattina nell’ufficio postale di via Settefarine: due uomini con i volti travisati e armati di fucile hanno tentato di entrare ma poi hanno deciso di fuggire.

I dipendenti hanno immediatamente contattato i carabinieri giunti poco dopo. Sono in corso indagini.

Due giorni fa era stata messa a segno una rapina in un supermercato di via Venezia. In quel caso i malviventi, armati di pistola e fucile, erano riusciti a portare via i soldi della cassa.