“Discovery 1”, Arrestate tre persone dalla Polizia e condotte al carcere di Caltanissetta: devono scontare condanne definitive

La Polizia di Stato di Enna, e precisamente personale della Sezione Criminalità Organizzata della locale Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di P.S. di Nicosia ha dato esecuzione ai provvedimenti di carcerazione emessi in quella data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di tre soggetti:

-Il primo, condannato in via definitiva dalla Cassazione alla pena di anni 15 di reclusione (dovrà scontare anni 13, mesi 2 e giorni 4 di reclusione in virtù del presofferto in custodia cautelare) per i reati di di associazione mafiosa, concorso in rapina e detenzione illegale di armi, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e furto aggravato;

-Il secondo, condannato in via definitiva dalla Cassazione alla pena definitiva di anni 9, mesi 11 e giorni 15 di reclusione (dovrà scontare anni 3, mesi 10 e giorni 9 di reclusione in virtù del presofferto in custodia cautelare) per i reati di associazione mafiosa, concorso in rapina e detenzione illegale di armi, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, furto aggravato e uccisione di animali;

-L’ultimo, condannato in via definitiva dalla Cassazione alla pena di definitiva di anni 9, mesi 11 e giorni 15 di reclusione (dovrà scontare anni 5, mesi 4 e giorni 24 di reclusione) per i reati di associazione mafiosa, concorso in rapina e detenzione illegale di armi, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, furto aggravato e uccisione di animali.

Le tre persone vennero arrestate in data 11 giugno 2015, nell’ambito dell’operazione “Discovery 1”, in esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Concluse le formalità, sono stati associati alla Casa Circondariale di Caltanissetta.