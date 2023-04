Caltanissetta, PD aderisce alla manifestazione regionale contro l’autonomia differenziata

La federazione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta aderisce alla manifestazione regionale contro l’autonomia differenziata, organizzata da Cgil, Uil, Anpi, Arci, Ali Autonomie, Legacoop e Uisp, sabato 15 aprile nel capoluogo nisseno.

Il Partito Democratico – ha spiegato il segretario provinciale Renzo Bufalino – è fermo oppositore al disegno disgregatore che intende attuare l’attuale maggioranza di governo. È infatti risaputo a molti che con l’autonomia differenziata si rischia di incrementare i gap territoriali già in atto nel nostro Paese. Con questa proposta di legge la destra non farebbero altro che istituzionalizzare i divari esistenti ed è paradossale che ciò avvenga nel momento in cui l’Europa, alla quale negli anni precovid abbiamo rimproverato l’assenza di una visioni solidarista, ci chiede attenzione sui temi della convergenza territoriale e della coesione sociale e ci invita a colmare il divario territoriale tra il Sud e il Nord del Paese, che ogni anno contribuisce a determinare l’uscita dal Mezzogiorno di circa 130 mila abitanti.

Questo Paese non ha bisogno di differenziazione piuttosto ha bisogno di “armonia” e di coesione, per questo il Partito Democratico continuerà a lavorare perché non si lascino le regioni del Mezzogiorno al loro destino, ma anzi, grazie all’opportunità offertaci dal PNRR, si colmino le differenze tra Nord e Sud, perché è inaccettabile che la vita di una persona debba dipendere dal luogo in cui questa nasce o decide di vivere.