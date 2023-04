Caltanissetta. Leandro Janni: “I contenitori per la raccolta differenziata raccolgono “rifiuti” in un unico sacco di plastica azzurro chiaro”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Leandro Janni presidente di Italia Nostra Sicilia in merito ai contenitori per la raccolta differenziata presenti nel centro abitato di Caltanissetta.

“Getti in tre, prendono in uno” – si potrebbe dire. Sapete di cosa mi sono accorto camminando lungo la via Pier Maria Rosso di San Secondo, a Caltanissetta? Mi sono accorto che i peculiari contenitori cilindrici per la raccolta differenziata di “carta e cartone”, “vetro e metalli” e “plastica”, di fatto raccolgono i materiali post consumo (detti impropriamente “rifiuti”) in un unico sacco di plastica, di colore azzurro chiaro. Quindi, altro che raccolta differenziata! Di contenitori, nella zona, ne ho controllati altri. Tutti nelle medesime condizioni. Si attendono spiegazioni. Grazie”.