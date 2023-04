Caltanissetta, “il Tiranno senza volto”: un incontro per riflettere sul futuro dei bambini

Si è svolto nella sala conferenze dell’Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta, un evento organizzato dall’avvocato Paolo Biagio Mortellaro e dall’architetto Salvatore Gumina, in arte Sotìr, dal titolo “Il Tiranno senza volto. Che ne sarà del futuro dei nostri bimbi….”.

Nella sala conferenze, per l’occasione, sono stati esposti, alla visione del pubblico che è accorso numeroso, alcuni dipinti e installazioni artistiche di Sotìr, dal tema avente ad oggetto la denuncia sociale contro la tirannia e, come ben argomentato dall’avvocato canonista Salvatore Scaglia, del Foro di Palermo, contro il “totalitarismo morbido” che ha tentato, negli ultimi anni, di compromettere le libertà fondamentali: tutto ciò specialmente a danno dei più innocenti ed indifesi come i nostri bimbi.

Tra i presenti che hanno salutato questo momento culturale c’erano il sindaco Roberto Gambino e, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, l’arch. Rosa Galiano.

Ha, altresì, partecipato all’incontro, come relatore, l’avvocato Vincenzo Nicoletti, del foro di Caltanissetta, con una interessante relazione sulle problematiche sanitario – vaccinali che interessano i minori e la relativa analisi normativa che ha chiarito e dissipato parecchi luoghi comuni causati dalla mancata conoscenza spesso non veritiera, poco esauriente e carente di informazione.

L’evento artistico – culturale è stato arricchito dalla lettura di testi e poesie di Sotìr, nonché dalla interpretazione dei dipinti, da parte degli attori Adriano Dell’Utri, Simona Scarciotta e Rosario Vizzini che hanno saputo, con ironia e profondità, trattare temi come la libertà e l’anticonformismo nei tempi moderni.

I quadri le istallazioni artistiche hanno preso vita grazie alle coreografie, con danze e musiche, della Maestra Mariella Rizza e delle sue allieve della Scuola di danza diretta dalla stessa.

Le allieve protagoniste della performance, molte delle quali alunne dell’Istituto Oasi Cristo Re, sono: AMICO RACHELE – DE SANTIS STEFANIA- MARCENÒ CHIARA – MORREALE CHIARA – RIBAUDO COSTANZA- TRAMONTANA GRETA . GIUNTA DILETTA – GUMINA EVOLET – MAIDA EVA – PALERMO VIRGINIA – PANEPINTO BENEDETTA – PASTORELLO SOFIA – RIZZA FRANCESCA. INFANTOLINO MARTINA – PESCE GIULIA – ZITO BEATRICE.