Caltanissetta. Gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica per la Settimana Santa

CALTANISSETTA. Anche oggi gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica che si svolgono nel corso della settimana Santa a Caltanissetta; il Giovedì Santo, per le vie della città, sfilano i Gruppi Sacri, detti anche Vare.

Le Vare sono 16 gruppi statuari che rappresentano scene della Passione di Cristo e stazioni della Via Crucis e vengono portate in processione in quello che è di gran lunga il momento più importante della Settimana Santa nissena e che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Le attuali Vare furono realizzate alla fine del diciannovesimo secolo dall’artista napoletano Francesco Biangardi e, in parte, dal figlio Vincenzo con una tecnica mista di legno, cartapesta e tela foderata di stucco.