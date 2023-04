Caltanissetta. Armando Turturici sul Policlinico: “Cosa sta succedendo? Perchè è sceso silenzio assordante sulla vicenda?”

CALTANISSETTA. “A distanza di un mese e mezzo dall’imponente manifestazione del 10 marzo, in cui i cittadini del Nisseno hanno richiesto con forza l’istituzione del Policlinico a Caltanissetta, la Città non ha ancora ricevuto alcuna notizia incoraggiante a riguardo. Altrove, invece, pare che si stiano facendo grandi passi avanti, concreti, quasi giornalieri, per la costituzione di un Policlinico. Cosa sta succedendo? Dove sono i nostri rappresentanti? Perché è sceso un silenzio assordante sulla vicenda? Dobbiamo forse rassegnarci?”

E’ quanto s’è chiesto uno degli organizzatori della manifestazione dello scorso 10 marzo per l’istituzione del Policlinico a Caltanissetta, Armando Turturici.

“Noi – ha aggiunto- non siamo disposti ad arrenderci, non più. Riteniamo di avere sofferto abbastanza. A breve terremo un’assemblea cittadina a cui inviteremo i nostri rappresentanti verso cui abbiamo un’aspettativa importante: la difesa del territorio. Le elezioni non si vincono nelle urne. Le urne sono soltanto il mezzo di espressione democratica. Le elezioni si vincono dall’indomani delle elezioni, lottando giorno dopo giorno per la difesa e la crescita del territorio. Abbiamo bisogno di azioni incisive, trasparenti, che non siano ambigue né contradditorie. Abbiamo bisogno di occasioni di sviluppo e di opportunità, che ci vengono ingiustamente negate da tempo. Caltanissetta le merita”.