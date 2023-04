Caltanissetta. All’Istituto Martin Luther King cesto regalo di Pasqua per gli alunni dai loro nonni

CALTANISSETTA. Gli alunni del progetto Scuola e persona dell’istituto Martin Luther King di Caltanissetta , diretto dalla prof ssa Daniela Rizzotto, hanno oggi ricevuto una sorpresa che li ha veramente commossi.

I nonni della Casa di riposo 4.0 con che ormai hanno adottato da tanto tempo hanno fatto arrivare, come lo scorso anno, un cesto con dei regali di Pasqua creati da loro artigianalmente e con tanto amore La responsabile della struttura, Rossana Amico, ha raccontato che i nonnini per ingraziare delle continue attenzioni che hanno ricevuto dai loro nipotini adottati hanno lavorato tanto per realizzare qualcosa di bello e ricambiare i regali che questi studenti esemplare danno continuamente ai loro nonnini.

Ormai da tantissimi anni infatti questi ragazzi dedicano il loro tempo per stare con chi, con il loro esempio e la loro saggezza, trasmette loro la cultura della pace , tanto importante in questo periodo dilaniato dalle guerre Sovente infatti i giovani studenti durante le loro visite si siedono accanto ai nonnini ed ascoltano i racconti delle esperienze della guerra e traggono esempio dalla loro saggezza.

Oggi ricevere questi doni è stato un segno importante di un ponte di amore nato molto tempo fa e che continua ancora oggi tra generazioni diverse per età ma uniti da profondi valori.

I ragazzi della King esci loro docenti augurano a tutti, soprattutto ai giovani, di vivere esperienze così che li aiutano a diventare Sempre più cittadini attivi e consapevoli. Ci tengono anche a mandare un abbraccio ai miei nonnini che li rendono sempre felici