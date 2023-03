“Zio prestami 20mila euro”, dopo il rifiuto viene pestato e ridotto in fin di vita dal nipote

Un trentatreenne e’ finito in carcere, indagato per tentato omicidio e tentata estorsione allo zio. Il 24 febbraio scorso i sanitari di un ospedale segnalarono che in pronto soccorso era giunto un 50enne con con gravissime ferite e in imminente pericolo di vita. L’uomo, aveva il volto tumefatto, fratture costali e una importante lesione alla milza che e’ stata successivamente asportata, riferi’ al medico di turno di essere stato percosso per circa due ore dal nipote con pugni e con l’utilizzo di un martello.

Il nipote pretendeva 20.000 euro, richiesta che la vittima, pur di farlo smettere, avrebbe finto di accettare. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e curate dagli investigatori della Squadra Mobile, sono state avviate immediatamente e hanno consentito di accertare come all’origine dell’aggressione vi fossero ragioni legate a dissidi familiari ed economici e a rapporti familiari gia’ deteriorati in cui non sono mancate, nel tempo, denunce per vicende simili seppur di minor gravita’.