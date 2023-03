Vallelunga. In Consiglio comunale si discuterà di adesione all’Unione dei Comuni “Madonie”

VALLELUNGA. Il presidente del consiglio comunale Letizia Vullo ha convocato per oggi 21 marzo alle ore 18,30 in seduta pubblica ordinaria il consiglio comunale nella sala consiliare “Tommaso BIONDO” del Comune, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente (verbali nn. 1 e 2 relativi alla seduta del 26 gennaio 2023);

2. Adesione all’Unione dei Comuni “Madonie”;

3. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva – Articolo 26 comma 4 del vigente regolamento di contabilità;

4. Comunicazioni e interrogazioni.

La diretta streaming del Consiglio comunale sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Vallelunga Pratameno.