Tragedia nell’Inter. Morto a 26 anni in un incidente stradale Dirigente del Settore Giovanile

L’Inter rende noto un tragico accadimento, con la morte di un giovanissimo collaboratore del Settore Giovanile.

Questa la nota del club: “FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari”. È quanto si legge in una nota ufficiale dell’Inter, a proposito della scomparsa del 26enne, morto la notte scorsa in un incidente stradale nel Lecchese.

A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, Dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo.

In occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell’amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26 marzo, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e le nostre squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio”.