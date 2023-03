Terremoto in Umbria: scosse di magnitudo 4.6

A seguito del nuovo evento sismico registrato in serata alle ore 20.08 in provincia di Perugia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.6, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile per accertare ulteriori danni oltre a quelli già segnalati a seguito della scossa precedente.

Al momento nessun danno particolare risulta al momento in Umbria dopo la nuova forte scossa di terremoto registrata in serata. Diverse persone stanno comunque valutando se passare la notte fuori dalle loro case.

E’ quanto ha appreso l’ANSA dall’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche. Il quale è in costante contatto con la sala operativa di Foligno. Le Strutture regionali hanno subito contattato i sindaci dell’area più prossima all’epicentro ma non vengono segnalati danni. Diversi i sindaci della provincia di Perugia che intanto stanno decidendo per la chiusura delle scuole.