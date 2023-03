Sicilia, Tribunale assolve dall’accusa di discarica abusiva: erano imputati sindaco, dirigente e imprenditore

Il giudice del tribunale di Termini Imerese Sandro Potestio ha assolto l’ex sindaco di Santa Flavia Salvatore Sanfilippo, Bartolo Taormina, il dirigente responsabile dell’area assetto e utilizzazione del territorio del Comune, Antonino Lo Piparo e Domenico Lo Piparo, rispettivamente rappresentante legale della ditta e dipendente dell’impresa Lo Piparo dall’accusa di essere i responsabili della creazione di una discarica abusiva e non avere bonificato un’area comunale dove nel corso di un sopralluogo erano stati trovati rifiuti di ogni tipo anche pericolosi e speciali.

Nell’area nell’agosto del 2015 erano stati trovati rifiuti inerti provenienti da demolizioni di fabbricati, due veicoli, un escavatore fuori uso, una cisterna di liquidi, cumuli di lastre di amianto, rifiuti ingombranti, frigoriferi, divani, pneumatici, scarti di legno e plastica e diverse campane.

Gli imputati difesi dagli avvocati Claudio Trovato, Giuseppe Caltanissetta, Giuseppe Minà e Maria Crivello si sono dichiarati sempre non responsabile dell’inquinamento dell’area e del danno ambientale. Il giudice in parte ha prescritto il reato e in parte ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.