Sicilia, la nuova Prefetta Maria Carolina Ippolito visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna

Il nuovo Prefetto di Enna, Dottoressa Maria Carolina Ippolito, ha visitato la Caserma “Gallo”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna.

Accolta dal Colonnello Angelo Franchi, ha passato in rassegna uno schieramento in uniforme storica e incontrato gli Ufficiali della sede e i Comandanti delle Compagnie di Enna, Piazza Armerina e Nicosia con i quali ha interloquito sull’articolazione e dislocazione dei reparti dell’Arma dei Carabinieri nella provincia ennese. Inoltre sono state illustrate al nuovo Prefetto le attività delle singole articolazioni territoriali dell’Arma, evidenziando come l’attività dei Carabinieri s’inserisce in un più ampio dispositivo che vede nella prefettura la propria casa comune, per un modello vincente di coordinamento.

Nei giorni scorsi era stato il Comandante della Legione CC Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello, a far visita al Prefetto Ippolito rivolgendole, oltre il saluto dell’Arma siciliana, anche l’assicurazione di una costante e concreta collaborazione dell’Istituzione nei suoi confronti