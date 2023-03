Sicilia, infrastrutture. Salvini: “Investiamo in tutto il Sud per rafforzarle. Dopo decenni di chiacchiere, avanti tutta”

“Qui Trappitello (Taormina) per l’avvio dei lavori della tratta Taormina-Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania-Messina, che a lavori terminati permetterà a cittadini e lavoratori siciliani di viaggiare più veloci e in sicurezza all’interno dell’Isola. Oltre al Ponte sullo Stretto, stiamo investendo su strade, ferrovie, dighe, porti ed aeroporti in Sicilia, Calabria e in tutto il Sud per rafforzare le infrastrutture e connessioni dentro e fuori il Paese, dopo decenni di chiacchiere. Avanti tutta”. Lo scrive sui social il ministro delle Infrastrutture Matteo SALVINI.