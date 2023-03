Si sdraia tra i binari e blocca i treni: “Avevo sonno”

Si è sdraiato tra i binari ed è rimasto immobile come se dormisse. Quell’uomo urbriaco, disteso in stazione a Meda, mercoledì pomeriggio ha causato ritardi ai treni, bloccandoli. E sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’uomo, 49 anni, cittadino di origine marocchina, senza un lavoro, ha dichiarato poi ai militari di essere stato preso da un colpo di sonno e di essersi disteso lì per dormire. Proprio lungo i binari ferrati dove passano i treni.

E da lì a poco dove il 49enne aveva creato il suo giaciglio improvvisato sarebbe passato il convoglio n. 2660 proveniente da Milano Cadorna e diretto a Erba che è ripartito dopo la fermata accumulando un ritardo di mezz’ora. Secondo quanto ricostuito l’uomo avrebbe assunto una quantità notevole di alcol e al momento dell’intervento delle forze dell’ordine era ubriaco. E’ stato fatto spostare dai binari, identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e multato anche per ubriachezza molesta. “Avevo sonno” avrebbe detto ai carabinieri per giustificarsi.