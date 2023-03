Serie D. Prezioso pari esterno 0-0 per la Sancataldese sul campo del Ragusa. Salvezza ad un passo

Un punto che definire prezioso è poco, quello che la Sancataldese ha conquistato sul campo del Ragusa. Dunque, nel girone I del campionato di serie D, prosegue la marcia di avvicinamento della squadra di Pietro Infantino verso la salvezza diretta.

A Ragusa la Sancataldese, sospinta dalla passione del tifo organizzato con i ragazzi del Commando Neuropatico, ha saputo ben interpretare la gara senza concedere possibilità autentiche di occasioni sotto porta alla squadra avversaria. Di contro, i verdeamaranto hanno avuto un’ottima occasione nel primo tempo con Bonanno per passare.

La partita è stata ben controllata da una Sancataldese che, anche nella ripresa, ha concesso veramente poco ad un Ragusa che, alla fine, ha conquistato, al pari dei verdeamaranto, un punto importante nella corsa per la salvezza.

E domenica prossima la Sancataldese affronta in casa il San Luca con la prospettiva, in caso di vittoria, di tagliare il prestigioso traguardo della salvezza. Al momento i verdeamaranto hanno 38 punti ed occupano il settimo posto in classifica a – 4 dalla zona play off. Insomma, se l’obiettivo immediato è la salvezza, in prospettiva, se raggiunta, potrebbe anche diventare quello dei play off per una stagione che, dopo essere partita in maniera alquanto negativa, potrebbe regalare la storica qualificazione della Sancataldese ai play off.