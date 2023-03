SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito, tramite pubblico avviso, ha reso noto che, solo per il mese di aprile, gli abbonamenti/carnet relativi ai viaggi effettuati dagli alunni pendolari per il mese di marzo, potranno essere recapitati presso gli uffici comunali sino e non oltre a giorno 11 aprile.

Pertanto, chi ne ha diritto è pregato di passare direttamente dagli uffici comunali al fine di poter fornire gli abbonamenti in questione per consentirne il successivo rimborso.