San Cataldo. L’Associazione Centro Giovanile Sant’Anna ha premiato studenti Casa di Reclusione vincitori nel concorso Eugenio Di Liberto

SAN CATALDO. L’Associazione Centro Giovanile Sant’Anna conclude il concorso di componimento sulla Amicizia dedicato al giovane Eugenio Di Liberto, premiando gli studenti vincitori della Casa di Reclusione di San Cataldo. Erano presenti, oltre il Presidente Luigi Nocera gli associati Loredana Curatolo ed Eleonora Di Bella e il regista teatrale Mario Martinez che ha decantato una poesia.

Hanno presenziato il Sindaco di San Cataldo e la Direttrice della Casa di Reclusione. Inoltre i cantanti Salvatore Carletta, Nino Mirisola e Nello Ambra hanno allietato l’incontro con un vasto repertorio di canzoni, coinvolgendo gli studenti in un improvvisato karaoke.

Il Presidente Nocera ha spiegato il motivo che lo ha indotto a dedicare il concorso al giovane Eugenio Di Liberto “Io non ho mai incontrato Eugenio e non lo conoscevo. Un’amica me ne ha parlato come esempio di vita. Io, che sono molto sensibile a queste tematiche, ho voluto conoscere i genitori. Ho capito che Eugenio era un ragazzo straordinario, che ha vissuto intensamente la sua vita. Ha accomunato i valori del rispetto, della pace, della condivisione, dell’armonia, dell’allegria, dell’ascolto, della gentilezza, che lo hanno reso un vero e grande amico.

Lui era il primo a tendere la mano e non l’ha mai negata a nessuno. Riusciva a coinvolgere i molti amici in tutte le attività senza trascurare i genitori, i nonni, i parenti in genere. La sua mente non si distaccava dalle persone che amava e cercava sempre di coinvolgere tutti col suo affetto, col suo sorriso e con le parole amorose che riservava a tutti.

Con cognizione di fatto mi sono reso conto che Eugenio incarnava il concetto che io ho della amicizia. Ho incontrato i suoi amici nella festa che abbiamo fatto sull’amicizia e ho potuto constatare che esiste un mondo migliore fatto da chi da, da chi si propone, da chi parte anche da solo, pronto a dirimere controversie, ad aiutare gli altri e diventare loro amico.”

La Direttrice ha ringraziato l’Associazione per l’attenzione che mostra verso i detenuti che è propedeutica al loro reinserimento nella Società. Il Sindaco assicura la presenza dell’Amministrazione comunale nelle varie attività sociali tese alla solidarietà e alla socializzazione dei cittadini. Nei prossimi giorni si premieranno i vincitori degli Istituti R. Livatino e F. Juvara e successivamente gli studenti delle Scuole Medie.