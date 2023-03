Salvini: “Ponte Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza, meglio spendere i soldi per qualcosa che resta”

“Pensate che il ponte sullo Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese e che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto quel risparmio ambientale”. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e segretario federale Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano. “Il ponte di Messina – ha continuato – da solo non salva il paese: servono il ponte di Vigevano e i ponti sul Po, ma non occorre uno scienziato. Stiamo investendo 11 miliardi di euro per accelerare la ferrovia tra Palermo e Messina e altri miliardi di euro per accelerare la ferrovia tra Salerno e Reggio Calabria, dove poi il treno si ferma. Quindi spendiamo miliardi per far arrivare un treno velocemente e poi con quei tre chilometri lì in mezzo (allo stretto di Messina ndr) ci fumiamo tutta la velocità. Uno normale fa un ponte che collega la Sicilia a Roma, Milano e Berlino”.