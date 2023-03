Salvini, ‘in Sicilia investiamo su treni più veloci’: ‘Sono opere, vere soldi veri

“Sono opere, vere soldi veri. A lavori ultimati si viaggerà più veloci e in sicurezza tra Palemo, Catania e Messina. Sono 11 miliardi sula rete ferroviaria, più veloce e sicura; sono altri miliardi sulla rete autostradale, sulla A19, per riavviare i cantieri fermi da troppo tempo. Stiamo investendo su dighe, porti ed aeroporti siciliani. E’ chiaro che se investi su treni più veloci e moderni in Sicilia e in Calabria, occorre che la Sicilia dopo decenni di chiacchiere sia finalmente unita al resto d’Italia e d’Europa con un ponte che sarà un gioiello di risparmio ambientale, di tempo, di ingegneria italiana nel mondo”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Taormina (Messina) in occasione dell’avvio dei lavori della tratta Taormina -Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania – Messina nell’ambito del progetto nazionale ‘Cantieri parlanti’.