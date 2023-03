I carabinieri di Rosolini, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 23 anni per atti persecutori.L’uomo, che non avrebbe accettato la fine della relazione con la ex fidanzata, avrebbe avuto atteggiamenti persecutori nei confronti della donna, si sarebbe recato più volte presso la sua abitazione e avrebbe anche minacciato il padre della vittima con alcuni messaggi.

I fatti sono stati denunciati e per il 23enne sono scattati i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.