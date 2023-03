Non mandano i figli a scuola, denunciate 18 persone

– La polizia di Stato di Noto, in provincia di Siracusa , ha denunciato 18 persone per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori. Tutto nasce da alcune segnalazioni che hanno fatto scattare i controlli. Gli investigatori hanno riscontrato numerose assenze di alcuni minori, in alcuni casi anche fino a 108 giorni, nelle scuole primarie di primo grado. Le assenze riscontrate riguardano l’anno scolastico in corso.