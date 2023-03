Neonata in astinenza da cocaina finisce in terapia intensiva

Un primo vagito diverso da quello di tutti gli altri bambini ha insospettito subito i medici: era un pianto inconsolabile che non accennava a diminuire.

La neonata era già in crisi di astinenza da cocaina. La scoperta, purtroppo non isolata , all’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il padre era all’oscuro di tutto.

Il pianto disperato – La piccola piangeva a dirotto e nulla sembrava potesse fermare la disperazione della piccolina. Erano segni di quella che i medici hanno subito sospettato fosse una crisi legata a sostanze stupefacenti. Per questa ragione mamma e figlia sono stati subito effettuati accertamenti e il sospetto è diventato una certezza: la piccola era nata in astinenza da cocaina.

Crisi superata – Per la piccola si è reso necessario il trasferimento nell’Unità di terapia intensiva dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è ancora in cura, anche se – fortunatamente – ha superato la crisi ed è ormai fuori pericolo, sotto tutti i punti di vista. Ora, la neonata – che può anche essere dimessa subito – potrebbe finire in un istituto di Ostuni specializzato per l’accoglienza dei minori.