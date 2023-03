Nel nisseno, tentano truffa telefonica spacciandosi per carabinieri: vittima insospettita allerta le forze dell’ordine

Hanno contattato telefonicamente una donna, residente nella provincia di Caltanissetta, presentandosi come carabinieri per poi comunicarle – falsamente – di essere indagata per reati informatici. A quel punto le hanno chiesto del denaro per pagare una multa che avrebbe fermato il relativo procedimento penale.

La vittima, insospettita della particola richiesta, ha denunciato l’accaduto ai veri carabinieri che hanno capito che si trattava di un tentativo di truffa. Ora sono in corso le indagini da parte del Comando provinciale di ENNA per individuare gli autori della tentata truffa