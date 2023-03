Mussomeli, i pulcini della “Don Bosco” al Torneo Internazionale SICILY FOOTBALL CLUB

MUSSOMELI – (Dalla Asd Don Bosco) – Sembra un sogno ma non lo è. È tutto vero, i pulcini della Don Bosco guidati dai mister Torquato e La mattina parteciperanno al Torneo internazionale SICILY FOOTBALL CLUB, il più grande torneo Internazionale del sud Italia, che si svolgerà dal 6 al 10 Aprile in provincia di Messina. È la prima volta che una squadra giovanile della provincia di Caltanissetta parteciperà a questo torneo, torneo che vedrà ai nastri di partenza società come Lazio, Roma, Bologna, Cagliari, Steaua Bucarest, Bologna Olympiakos , e molte nazioni come Svezia, Malta, Norvegia e molte altre squadre internazionali che arriveranno da tutte le parti dell’Europa. Circa 300 squadre con più di 4000 atleti che si contenderanno il trofeo tanto ambito. E fra queste società gloriose ci saranno i nati 2012/13 dell’ ASD Don Bosco MussomeIi. Queste le parole dei mister TORQUATO e La MATTINA ” È davvero un onore per noi, per questi ragazzi e per la nostra società rappresentare MussomeIi e la nostra provincia in una competizione così importante, certo confrontarsi con società gloriose che sono ai vertici del calcio europeo ci inorgoglisce e ci riempie di responsabilità. I nostri ragazzi faranno un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita. Ci tengo a ringraziare anche i genitori che hanno aderito subito a questa iniziativa, anche per loro sarà una bella gita. Certo sarà difficile e quasi impossibile confrontarsi sportivamente con queste società gloriose, ma ciò che conta è divertirsi e affrontare con entusiasmo e passione questa avventura”. L’ ASD DON BOSCO, dunque, ci sarà