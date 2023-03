Mussomeli, a Palazzo Sgadari sindaci riuniti su Strategia Nazionale Aree Interne. “L’Unione dei Comuni”

Mussomeli –Nel pomeriggio del 14 marzo, alle ore 17.30, presso la sala conferenze di Palazzo Sgadari a Mussomeli, ha avuto luogo l’incontro degli amministratori per fare il punto della situazione sulla questione SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne). I Comuni interessati sono Mussomeli, Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Sutera, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini. Presenti 9 sindaci su 11. Assente il sindaco di Sutera ma che sull’argomentoha già deliberato in giunta ed il sindaco di Cammarata, rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale. E’ stato illustrato e dibattuto il percorso e le modalità de seguire in questa importante iniziativa, appunto, della nuova area interna “Mussomeli – Valle dei Sikani”, di cui Mussomeli è comune capofila. (il video in diretta)