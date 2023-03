Mussomeli, 26 marzo Giornata di primavera FAI. La promozione del territorio unisce tutti

MUSSOMELI – Tutti insieme quando si tratta di valorizzare il territorio, e, domani, giornata FAI, saranno tutti protagonisti con il proprio apporto. E così, in primis la Delegazione FAI di Caltanissetta con i propri volontari, supportata in loco validamente dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, con il prezioso coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori del “Virgilio” e dell’ “G. B. Hodierna”, con la performance teatrale del Centro Arnia, nella persona di Giuseppe Navarra, animeranno la giornata domenicale che si appresta ad essere vissuta all’insegna della promozione, della cultura, del sapere e dell’apprendere in un’ampia cornice primaverile. Gli organizzatori sono fiduciosi che l’evento possa risultare gradito ed interessante, considerando che entreranno in campo voci narranti dei ragazzi della scuola che ricevono e trasmettono cultura. I siti aperti saranno il Castello Manfredonico e il Borgo Polizzello: due emblemi del territorio di Mussomeli. Un bel da fare, dunque, con impegno e dedizione e soprattutto finalizzato alla tutela e salvaguardia dell’ambiente che necessita sempre più di essere curato ed ammirato. E proprio per questo l’ Assessore al turismo Seby Lo Conte, facendosi portavoce del sindaco Giuseppe Catania, ha voluto ringraziare quanti sono stati coinvolti nell’iniziativa: gli assessori Jessica Valenza, Michele Spoto, Daniele Frangiamore, Toti Nigrelli, il Presidente del consiglio comunale Gianluca Nigrelli, l’Ing. Francesco Canalella, il responsabile dell’area Tecnica Ing. Carmelo Alba e dell’Area Amministrativa Dott. Antonella Cordaro, il dipendente Castiglione Calogero, gli impiegati della manutenzione, verde pubblico, manutenzione elettrica, l’ ufficio turistico, diretto da Mariella Luvaro, gli abitanti del borgo Polizzello, in particolare le famiglie Spoto e Sorce. Ha ringraziato i Dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, i docenti e formatori e tutti gli studenti che hanno scelto di prendere parte a questo meraviglioso progetto di accendere i riflettori sul patrimonio culturale del nostro Comune”. L’assessore lo Conte, parlando della giornata FAI, ha sottolineato che la giornata è il risultato di una sinergia perfetta tra pubblico, terzo settore e privati, evidenziando, a tal proposito, il prezioso contributo ed apporto scientifico del Soprintendente ai Beni Culturali ed Architettonici di Caltanissetta Daniela Vullo, del Direttore del Parco Archeologico di Gela Luigi Gattuso, della Pro Loco di Mussomeli, CRI e Polizia Locale

.