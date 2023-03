Meloni: “Aiutare la Tunisia o rischio ondata di migranti senza precedenti”

In questo momento “si stanno muovendo verso la Tunisia diverse missioni e io ne sono contenta perchè ho posto il tema della Tunisia anche in Consiglio europeo. Forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto a questa vincenda e della necessità di sostenere la stabilità in una nazione che ha forti problemi finanziari e che, se non dovessimo affrontare adeguatamente questi problemi, rischia di scatenare un’ondata migratoria senza precedenti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine dell’Eurosummit.

“Sicuramente – ha aggiunto – c’è molto impegno su questo. Ne ho parlato con il commissario Gentiloni che sarà lì nei prossimi giorni per cercare di far quello che l’Ue può fare, anche se la questione cardine è il Fmi. E quindi c’è un lavoro diplomatico che va fatto per convincere Fmi e governo tunisino a chiudere l’accordo per stabilizzare finanziariamente la regione”. Anche una forma di assistenza macroeconomica europea, ha precisato, “è ricompresa nel lavoro del Fmi, è all’interno dello stesso pacchetto. E’ molto importante lo sblocco da parte del Fmi. Poi credo che ci siano altri possibili investimenti che debbano essere fatti in Tunisia che però sono più investimenti infrastrutturali che finanziari”