Malata tumore muore e non vede figlio, giudice aveva preso tempo

E’ morta la scorsa notte, senza poter riabbracciare il figlio di 12 anni che aveva affidato al padre quando si era presentata la grave malattia. La storia di una insegnante di 48 anni, residente a Frosinone, si e’ conclusa nel peggiore dei modi nonostante le istanze presentate dagli avvocati Andreina Ciotoli e Francesca Ruggeri e nonostante un’interpellanza parlamentare del deputato Cecilia Guerra.

Era una malata terminale la protagonista di questa vicenda che aveva chiesto all’ex marito, un medico che vive in Puglia, di poter riabbracciare un’ultima volta il figlio che per legge, come disposto dal tribunale, poteva far visita alla madre una volta al mese. Questa disposizione del giudice non e’ stata mai rispettata perche’ l’ex marito non si e’ mai presentato agli appuntamenti.

Per questo i legali del centro antiviolenza “Fammi rinascere” avevano presentato istanza affinche’ il giudice del tribunale di Frosinone prendesse provvedimenti in merito e prima che l’insegnante potesse morire. Il magistrato, che si stava occupando della questione, si era preso del tempo per decidere ma la donna, nel frattempo, e’ deceduta senza poter riabbracciare il suo bambino.