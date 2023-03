L’artista nisseno Leonardo Cumbo sulla RAI dall’Australia è tra i protagonisti di “Casa Italia”

Nella puntata del 22 marzo 2023 di Casa Italia (da poter rivedere su RaiPlay) l’artista nisseno Leonardo Cumbo racconta la sua arte e le sue idee creative direttamente dall’altro lato del mondo: dall’Australia.

La puntata è incentrata sui “Giovani expat andata e ritorno” e racconta come molti che scelgono di andare via dall’Italia – o di vivere esperienze all’estero con in tasca un biglietto di sola andata – ha una laura in tasca sottolineando in tal modo una vera e propria fuga di talenti, di persone che hanno tanto da dire o fare ma nessuno che li ascolta e offre loro un’opportunità. “Per farli rientrare – spiega a Casa Italia Delfina Licata, della Fondazione Migrantes – occorrerebbe valorizzare la storia migratoria di ciascuno di loro. All’estero per lavoro hanno acquisito tanto: apertura mentale, competenza professionale, linguistica, culturale”.

Ed ecco che nella carrellata di protagonisti talentuosi andati via dalla propria terra natia c’è anche Leonardo Cumbo che ha esposto le sue sculture nella famosa Bondi Beach a Sydney.

Una puntata da non perdere. Per rivederla clicca qui