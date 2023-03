L’artista nisseno Fabio Martorana sarà ospite a “Buongiorno Lazio”

E’ ormai ufficiale, Fabio Martorana sarà ospite su Lazio Tv nel seguitissimo programma “Buongiorno Lazio” condotto da Silvia Vecchi.

Dopo numerose serate “live”, durante le quali il cantautore ha riscosso un notevole successo di pubblico, e i milioni di visualizzazioni sulle piattaforme streaming dei suoi brani, Fabio Martorana sarà intervistato dalla conduttrice e presenterà il suo nuovo lavoro discografico.

L’artista, che ha prodotto sei singoli, è al lavoro su tre nuovi brani uno dei quali sarà diverso dal genere a cui ci ha abituati il cantautore e sarà particolarmente votato alla stagione in arrivo, potrebbe diventare uno dei prossimi tormentoni estivi.

Inoltre, Fabio Martorana sta lavorando al suo primo album sia digitale che su cd, l’uscita è prevista per il prossimo giugno.

Sarà intitolato “Il senso dell’essenza”.

Appuntamento il prossimo 31 marzo a partire dalle ore 10:20 per conoscere meglio l’uomo e l’artista, per saperne di più dei suoi progetti futuri e ascoltare i suoi componimenti da “Anima bianca” (che ne rappresenta l’esordio) a “I nostri battiti” (ultimo suo singolo).

Biografia.

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella in provincia di Caltanissetta. Fin da bambino ha manifestato una grande passione per la musica, all’età di quattordici anni, era il leader di un gruppo musicale, inizia così ad esibirsi in più concerti, sia come cantante che come chitarrista, facendo dapprima le cover dei Nirvana, Pink Floyd, Metallica e altri gruppi di genere Rock, e a seguire dei pezzi propri.

Si trasferisce a Milano dove sfila come modello per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma conseguendo due lauree: una in Ingegneria civile e una in Scienze della Formazione.

Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare mai la sua passione per la musica infatti, Fabio Martorana ha all’attivo numerose performance musicali, cinematografiche e partecipazioni in programmi televisivi a carattere nazionale, per ultimo è stato scelto come

protagonista per lo spot a diffusione nazionale per la compagnia telefonica ILIAD.

Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”con la quale realizza un film “Oltre Le Nostre Vite”, a oggi disponibile su tutte le piattaforme streaming, della quale compone anche la colonna sonora “Anima Bianca”.

Nel 2021 produce, anche, un secondo singolo “Essere come sei”, e visto il successo dei suoi singoli il cantautore decide di proseguire con la produzione di ulteriori brani, ad oggi presenti su tutte le piattaforme streaming come YouTube.

Attualmente l’artista ha prodotto sei singoli e tre in fase di lavorazione che andranno in rotazione radiofonica prima della stagione estiva 2023.

Inoltre, entro giugno 2023 uscirà il suo primo album sia digitale che su cd fisico.

“Il senso dell’essenza”, che racchiude l’intero album con il quale il cantautore esprime il suo essere interiore, sarà il titolo del suo nuovo lavoro.

La sua espressione: La Musica è primordiale quanto il battito del cuore.