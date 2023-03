Informazioni sulla puleggia dell’alternatore e su come sostituirla

In un’automobile, un alternatore converte l’energia meccanica della rotazione dell’albero motore in energia elettrica.Quando il motore è in funzione, l’energia generata viene utilizzata per alimentare una serie di dispositivi elettrici e per ricaricare la batteria.

Questo componente può essere utilizzato anche per avviare il motore di alcune automobili. La puleggia dell’alternatore viene fatta girare dal motore dell’auto, che fa girare anche una cinghia di trasmissione.

L’alimentazione dell’auto è prodotta dall’alternatore. Lo scopo principale della tensione continua prodotta dall’alternatore mentre gira è quello di caricare la batteria dell’auto.

La batteria fornisce la corrente sostanziale necessaria per avviare il motore dell’auto.

Come funziona:

La puleggia dell’alternatore è un componente che consente all’alternatore di un veicolo di essere ruotato da una cinghia alimentata dal sistema di trasmissione degli accessori del motore. La puleggia dell’alternatore, spesso realizzata in acciaio stampato o in alluminio fuso, è scanalata per essere utilizzata con una cinghia della ventola di tipo V oppure è progettata con numerose scanalature per essere utilizzata con una cinghia di trasmissione a serpentina, come quella a trasmissione singola presente sui veicoli moderni.

Quando si viaggia a velocità autostradali, la puleggia dell’alternatore è dimensionata in modo da evitare un sovraccarico dell’alternatore stesso, pur producendo una velocità sufficiente a generare l’energia necessaria per sostenere la carica della batteria a regime minimo.

Scopo della puleggia

I componenti interni dell’auto sono continuamente sollecitati durante la marcia. Più dei componenti meccanici, i componenti elettrici sono estremamente sensibili agli urti. Di conseguenza, sono specificamente tutelati. A cosa serve la puleggia dell’alternatore?

Questo componente aggiuntivo assorbe gli urti, evitando che le accelerazioni e le decelerazioni modifichino in modo dannoso la posizione e il funzionamento dell’alternatore (vedi anche Componenti dell’alternatore dell’auto). In questo modo le parti ausiliarie subiscono meno urti, meno usura e sopravvivono più a lungo.Esaminiamo ora la struttura di una puleggia e lo smontaggio della puleggia dell’alternatore.

Fattori di fallimento

L’inversione di polarità e l’acqua possono penetrare nel ponte di diodi del circuito di bordo, con conseguente bruciatura del ponte.Anche altri componenti dell’alternatore, come il regolatore di tensione, che si guasta in seguito a un cortocircuito dell’impianto elettrico dell’auto, sono a rischio di inversione di polarità.Il rullo tenditore può rompersi a causa di tenditori e ruote tendicinghia montati in modo non corretto, installazione errata della cinghia e altri fattori. Le spazzole si rompono con il normale utilizzo.

Qual è il prezzo della sostituzione della puleggia dell’alternatore?

Il prezzo del componente in sé può variare da 100 a 200 euro, ma la manodopera è un fattore importante perché richiede lo smontaggio di tutto, l’intervento nel vano motore, il rimontaggio e la calibrazione. Uno stile di guida fluido e privo di scossoni, evitando di attraversare buche e pozzanghere e di superare a velocità eccessiva dossi o irregolarità del manto stradale, sono i modi migliori per ritardare il più possibile la naturale usura della puleggia e di tutte le parti meccaniche dell’automobile.

