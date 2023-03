I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi del figlio di 7 anni morto soffocato da frammenti di un palloncino di gomma

I genitori del piccolo Alessandro, il bambino di 7 anni morto a Montegaldella (Vicenza) perché soffocato da frammenti di un palloncino di gomma che, per gioco, aveva addentato, hanno deciso un ultimo gesto d’amore acconsentendo alla donazione degli organi: i suoi reni salveranno un’altra vita.

Un gesto oltremodo lodevole che rivela la grande sensibilità di una famiglia che, nonostante duramente provata dalla perdita del loro bambino, ha deciso lo stesso di donarne gli organi. Il dramma è avvenuto nel giro di pochi istanti: il bambino era a casa con la nonna, e stava giocando con un palloncino. Avrebbe addentato il palloncino che gli è esploso in bocca e la plastica gli è scivolata in gola, ostruendogli le prime vie respiratorie.

La nonna si è immediatamente accorta che il piccolo non riusciva a respirare. Sono stati chiamati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.La procura non ha ritenuto di aprire un fascicolo di indagine. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali: tanti bambini presenti, hanno cantato in coro “Supereroi” di Mr. Rain.