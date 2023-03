Femminicidio. Marito uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio

Femminicidio in Puglia. Qui una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate a Carlantino, nel foggiano, dal marito di 54 anni che ha poi tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone. L’uomo, con un passato da agricoltore e muratore, ma attualmente disoccupato, è ora ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia dove, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Anche lui presenta ferite d’arma da taglio.

Il delitto si è consumato in un’abitazione di via Cesare Battisti dove la donna sarebbe stata uccisa con diversi fendenti all’addome. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Lucera, in corso i rilievi della Sis del Comando provinciale di Foggia, alla presenza del pm di turno e del medico legale. Gli investigatori ipotizzano che all’origine del gesto ci siano problemi psichici dell’uomo.