Eccellenza. Per Nissa- Leonfortese ingresso gratuito per i giovani che non hanno compiuto 18 anni

In vista della sfida di domenica prossima 2 aprile tra la Nissa e la Leonfortese, decisiva per la salvezza diretta della squadra di Alessio Sferrazza, il presidente della Nissa Sergio Iacona ha lanciato un appello alla tifoseria. “Domenica prossima la NISSA F.C. disputerà una partita di fondamentale importanza, una vittoria avvicinerebbe la salvezza e creerebbe le condizioni ideali per avviare il progetto di rilancio in grande stile ideato da Luca Giovannone.

Una squadra di calcio che militi nei campionati professionistici può costituire un fattore di coesione cittadina, di accrescimento del senso di appartenenza e dell’identità. Frequentare lo stadio consente di incontrare gli amici e regala momenti di sana passione combattendo la passiva dipendenza televisiva. La Nissa vuole avvicinare allo sport i giovani e gli studenti che sono il vero patrimonio del suo futuro. Per questo rivolgiamo un appello ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti d’istituto affinché stimolino i ragazzi a venire allo stadio. Domenica sarà, comunque, una festa e con questo spirito confidiamo in una massiccia risposta”.

E per dare prova concreta di questo volere una massiccia risposta, la società ha stabilito l’ingresso gratuito per tutti i giovani che non hanno compiuto i 18 anni. La tribuna costerà 5 euro, il biglietto di curva 3 euro.

Anche il futuro presidente della Nissa Luca Giovannone ha lanciato un appello ai nisseni a sostenere la squadra allo stadio domenica prossima: “Vincendo domenica prossima – ha detto l’imprenditore – significherebbe la salvezza aritmetica e di conseguenza il concreto avvio della programmazione del prossimo campionato, per vincerlo!!! Io ci sarò”