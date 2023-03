Eccellenza. Nissa, torna Giancarlo Bonsignore come responsabile dell’area tecnica; fiducia a Sferrazza

Giancarlo Bonsignore nuovo responsabile dell’area tecnica della Nissa, Giacomo Serafini, tecnico della Juniores, integrato nello staff tecnico, Alessio Sferrazza riconfermato. Il tutto dopo un vertice del consiglio direttivo della Nissa. Che in una nota ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione in atto.

Il presidente Sergio Iacona ha dichiarato: “La grande preoccupazione legata alla difficile situazione che stiamo vivendo ha indotto il Consiglio Direttivo a riunirsi per esaminare approfonditamente il contesto e prendere le opportune decisioni. Siamo tutti consapevoli della assoluta necessità di evitare ad ogni costo la retrocessione. Retrocedere significherebbe rischiare di azzerare un progetto che riveste un’importanza straordinaria per la città”.

Per Iacona: ” È il momento di mettere da parte ogni protagonismo e ogni ambizione individuale per fare il bene della Nissa, della città e di noi stessi. Occorre concentrare tutte le forze su un obiettivo che trascende le nostre persone e per fare questo occorre cambiare decisamente passo in tutte le componenti della società”.

Il presidente ha poi annunciato: ” Abbiamo deciso che, da oggi, il coordinatore dell’area tecnica sarà Giancarlo Bonsignore, a cui va la nostra totale fiducia e la più ampia delega su ogni scelta. Lo stesso, unitamente al direttivo ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore Alessio Sferrazza che sarà aiutato e sostenuto in ogni modo nel difficile mese che ci aspetta. Lo staff tecnico della prima squadra sarà integrato con l’inserimento di Giacomo Serafini”.

Iacona ha poi rimarcato: “La squadra sarà isolata e contemporaneamente protetta da ogni altra distrazione e interferenza. Sarà opportunamente catechizzata e sostenuta. Da tale punto di vista verrà anche modificata radicalmente la nostra comunicazione e la nostra pagina Facebook. Saranno disattivati tutti i commenti e sarà dato spazio, esclusivamente, a poche comunicazioni ufficiali. Occorre creare una campana protettiva in favore della squadra e dello staff tecnico ed è necessario concentrare la catena decisionale rendendola meno dispersiva e più efficace”.

Il tutto precisando che “Le decisioni in questione sono state prese dopo un approfondita analisi fatta insieme al futuro Presidente Luca Giovannone che le ha condivise. Noi faremo fino in fondo la nostra parte e nulla sarà tralasciato per mettere al sicuro la permanenza nel campionato di Eccellenza. Certamente abbiamo commesso degli errori ma solo in buona fede pensando di fare il bene della Nissa. In questo momento non servono i processi, ma è necessario difendere con le unghia e con i denti quello che abbiamo e da cui dovremo ripartire. Sono sicuro che tutti remeremo nella stessa direzione con tutte le nostre forze”.