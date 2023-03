Croce realizzata da un prete con legno dell’imbarcazione naufragata a Steccato di Cutro. A giorni sarà benedetta

Una croce realizzata con il legno dell’imbarcazione naufragata domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone). L’idea è stata di un prete, don Francesco Loprete della diocesi di Crotone.

All’indomani del naufragio costato la vita ad almeno 68 persone, almeno quelle accertate. il parroco è andato con la sua utilitaria sulla spiaggia e ha portato via alcuni pezzi di legno finiti sulla battigia.

E in poche ore ha realizzato la croce in legno. Che sarà benedetta a giorni. Con ogni probabilità verrà utilizzata per la via crucis di domenica prossima.